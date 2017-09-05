Сбербанк планирует начать оформление внутрироссийских паспортов в 2018 году

Сбербанк планирует в этом году запустить в нескольких регионах России пилотный проект по оформлению паспортов, а с 2019 года взять на себя выполнение функций по оформлению паспортов и миграционных документов по всей филиальной сети. Об этом журналистам заявил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров, передает РБК.

По словам Шарова, Сбербанк будет выполнять некоторые функции МФЦ — в филиальной сети банка можно будет «зарегистрировать квартиру, получить паспорт, водительские права».

Шаров уточнил, что в 2018 году Сбербанк начнет предоставлять эти услуги в нескольких регионах, где сейчас не хватает МФЦ, а «в тираж это пойдет в 2019 году».

В январе в правительстве поручили МВД, Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос о предоставлении услуг по оформлению внутренних и заграничных паспортов и других документов.