Путин ответил на слова Кадырова о планах выступить против позиции России

Президент России Владимир Путин заявил, что выступает против любого насилия в Мьянме, но при этом глава региона, как и любой гражданин России, имеет право на собственное мнение по этой проблеме. Об этом сообщает Интерфакс.

Так Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС ответил на вопрос о том, как он оценивает слова главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности выступить против позиции России, если та поддержит официальные власти преимущественно буддистской Мьянмы в конфликте с мусульманами-рохинджа.

«Я вас уверяю, здесь никакой фронды со стороны руководства Чечни нет. Прошу всех успокоиться. Все в порядке», — добавил президент.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров активно выступил в поддержку мусульман, притесняемых в Мьянме, поддержал вышедших к посольству и предупредил, что выступит против позиции России, если она будет поддерживать «шайтанов».

4 сентярбря на митинг в поддержку мусульман Мьянмы прошел в Грозном. На него, по данным МВД Чечни, пришли более миллиона человек.

Позже у посольства Мьянмы в Москве задержали 20 человек за нарушение общественного порядка.

Накануне у посольства Мьянмы в Москве собрались несколько сотен мусульман. Они выступили в поддержку народности рохинджа в Мьянме, исповедующего ислам, и подписали петицию президенту России Владимиру Путину.

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Напомним, в одном из регионов Мьянмы, штате Ракхайн, произошли столкновения между буддистами и мусульманами на религиозной почве. Поводом для обострения конфликта стало нападение боевиков движения «Араканская армия солидарности рохинджа» на 30 опорных пунктов полиции.

Отметим, что конфликт между исповедующими ислам рохинджа и буддистами длится в Мьянме уже несколько десятилетий.