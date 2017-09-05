Свидетель: Минэкономразвития не возражало против покупки «Роснефтью» акций «Башнефти»

Минэкономразвития (МЭР), в ходе подготовки приватизации «Башнефти» в 2016 году, пришло к выводу, что «Роснефть» не имела препятствий для участия в сделке по покупке акций «Башнефти». Об этом в суде над экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым заявила ведущий советник департамента корпоративного управления МЭР Юлия Москвитина.

По словам сотрудницы ведомства, МЭР подготовило доклад о положительном эффекте при участии в покупке «Роснефти», а о позиции Улюкаева, который говорил о невозможности такой сделки, она узнала из СМИ.

«В конце июля 2016 года в министерство поступило поручение вице-премьера Аркадия Дворковича рассмотреть целесообразность участия "Роснефти" в сделке. Мы пришли к выводу, что на законодательном уровне для участия в сделке по покупке "Башнефти" "Роснефть" не имела препятствий», — рассказала она, добавив, что такое ограничения могли бы быть наложены только отдельным актом правительства.

При этом ранее на допросе Москвитина говорила, что некоторые фразы из подготовленного для правительства доклада были вычеркнуты по решению Улюкаева. На заседании суда она не смогла ответить на вопрос, повлияли ли эти фразы на общий вывод о том, что ограничения на участие в конкурсе подконтрольных государству компаний отсутствуют.

«Безусловно, он был вправе», — ответила она на вопрос о том, мог ли Улюкаев вносить изменения в документы, — « Они же были за его подписью».

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике его служебного автомобиля обнаружили сумку с 2 млн долларов. По версии следствия, эти деньги у главы «Роснефти»Игоря Сечина Улюкаев вымогал за положительную характеристику Минэкономразвития на сделку по покупке госпакета акций «Башнефти».

Улюкаев своей вины не признает и считает, что в отношении него была совершена провокация.