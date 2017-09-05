Суд отказался изменить меру пресечения обвиняемому в нападении на бойца Росгвардии школьнику

Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты на домашний арест школьника Михаила Галяшкина, которого обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии на антикоррупционной акции 12 июня, сообщает ОВД-Инфо.

Адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин просил суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде, так как Галяшкин не собирается скрываться от следствия. Бадамшин заявил, что, согласно исследованиям психологов, школьнику необходимо общение с людьми.

Однако Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда, который 11 августа постановил продлить срок заключения под домашним арестом Галяшкину до 15 сентября.

Напомним, 17-летнего школьника Михаила Галяшкина задержали после акции 12 июня в Москве. Его обвиняют по 318 статье УК РФ «применение насилия в отношении сотрудника полиции». По версии следствия, Галяшкин распылил перцовый газ в лицо сотрудника Росгвардии, который получил ожог глаз и испытал физическую боль.

В десятках городов России 12 июня прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.

Максим Прошкин