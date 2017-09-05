В подмосковной школе задержали устроившего стрельбу подростка. Видео
Полицейские доставили в отдел полиции ученика, который устроил стрельбу в школе в подмосковной Инватеевке и разбросал дымовые шашки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Московской области.
«По предварительной информации, сегодня в одной из школ в поселке Ивантеевка Московской области учащийся, 2002 года рождения, разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия», – сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД по Московской области добавили, что госпитализированы четыре человека: один учитель и три ученика.
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Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что ученик ранил школьную учительницу молотком, ее доставили в реанимацию. Он добавил, что кроме молотка, нападавший был вооружен пневматическим ружьем.
По его словам, ученики школы, напуганные инцидентом стали выпрыгивать из окон, в результате трое из них получили травмы и были госпитализированы.
По словам главы города Ивантеевки Елены Ковалевой, в школе произошло «незначительное возгорание», которое было ликвидировано до приезда экипажей пожарных.
«В ходе конфликта каких-либо выстрелов, а также использования огнестрельного оружия не производилось», – сказала Ковалева.
Очевидцы сообщили ТАСС, что полиция эвакуировала детей и оцепила школу номер 1 в подмосковной Ивантеевке.
«Вокруг здания выставлено оцепление полиции, люди в касках вывели на улицу всех детей из школы. Полиция также вывела девятиклассника, который якобы заминировал школу», – сказал собеседник агентства.
Очевидец утверждал, что школьник пока не признается, где именно на территории школы он оставил взрывчатые вещества.