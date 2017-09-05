В подмосковной школе задержали устроившего стрельбу подростка. Видео

Полицейские доставили в отдел полиции ученика, который устроил стрельбу в школе в подмосковной Инватеевке и разбросал дымовые шашки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Московской области.

«По предварительной информации, сегодня в одной из школ в поселке Ивантеевка Московской области учащийся, 2002 года рождения, разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия», – сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД по Московской области добавили, что госпитализированы четыре человека: один учитель и три ученика.

Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что ученик ранил школьную учительницу молотком, ее доставили в реанимацию. Он добавил, что кроме молотка, нападавший был вооружен пневматическим ружьем.

По его словам, ученики школы, напуганные инцидентом стали выпрыгивать из окон, в результате трое из них получили травмы и были госпитализированы.

По словам главы города Ивантеевки Елены Ковалевой, в школе произошло «незначительное возгорание», которое было ликвидировано до приезда экипажей пожарных.

«В ходе конфликта каких-либо выстрелов, а также использования огнестрельного оружия не производилось», – сказала Ковалева.

Очевидцы сообщили ТАСС, что полиция эвакуировала детей и оцепила школу номер 1 в подмосковной Ивантеевке.

«Вокруг здания выставлено оцепление полиции, люди в касках вывели на улицу всех детей из школы. Полиция также вывела девятиклассника, который якобы заминировал школу», – сказал собеседник агентства.

Очевидец утверждал, что школьник пока не признается, где именно на территории школы он оставил взрывчатые вещества.