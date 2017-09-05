Никита Белых отверг вину в получении взятки

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взяток на общую сумму 600 тысяч евро, не признал свою вину в Пресненском суде Москвы, где началось рассмотрение дела по существу.

По словам Белых, он стал жертвой провокации со стороны правоохранительных органов и просит, чтобы его допросили «по ключевым моментам обвинения». Сторона защиты заявляет, что экс-губернатор Кировской области не знал о деньгах, которые ему передали, и не собирался их брать.

Кроме того, обвиняемый пожаловался, что ему до сих пор не дали разрешение на брак с Екатериной Рейферт, которая имеет статус свидетеля в деле.

Ранее Пресненский суд дал разрешение на заключение брака Белых, находящегося под арестом до 6 февраля 2018 года, с его невестой Рейферт.

Адвокат Белых Андрей Грохотов также заявил, что у его подзащитного диагностировали катаракту и каждый выезд из СИЗО требует восстановительных процедур.

Напомним, экс-губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в столичном ресторане. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро и возбудили уголовное дело.

Следствие полагает, что Белых получал взятки за оказание помощи предприятиям «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания».

Позже в отношении Белых возбудили еще одно дело по статье 290 УК РФ. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от бизнесмена Эдуарда Ларицкого. Бывший губернатор свою вину отрицает.

Сергей Лебеденко