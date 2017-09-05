В центре Москвы появились парковки для электромобилей

В центре Москвы появились парковочные места только для электромобилей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится, что парковки для электромобилей появились на пяти улицах Москвы: на Красной Пресне, Остоженке, Большой Бронной, Малой Дмитровке, улице Бахрушина и в двух переулках: Глинищевском и Большом Николоворобинском. Они расположены неподалеку от зарядных станций. Уточняется, что каждая из таких парковок рассчитана на два электрокара и обычные автомобили не смогут там парковаться.

Отмечается, что рядом с этими парковками разместят предупреждающие знаки на которых будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки.

В 2017–2018 годах Департамент транспорта планирует установить в Москве 157 зарядных станций для электромобилей.