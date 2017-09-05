Заявление на Улюкаева о вымогательстве взятки у Сечина написал генерал ФСБ Феоктистов

Заявление о вымогательстве взятки экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым написал генерал ФСБ и бывший глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов со слов главы компании Игоря Сечина. Это следует из материалов дела в отношении Улюкаева, которые были озвучены на заседании суда.

Подписи Сечина и Феоктистова стоят под заявлением на имя директора ФСБ Александра Бортникова о противоправных действиях должностных лиц Минэкономразвития и даче согласия на следственный эксперимент.

В суде прокурор также зачитал протоколы о наблюдении за Улюкаевым и проведении оперативного эксперимента по подготовке суммы взятки, пометке купюр и передаче их экс-министру. Согласно материалам дела, эксперимент проводился в офисе «Роснефти», а сама встреча Сечина и Улюкаева проходила видеонаблюдением. При этом отмечается, что Улюкаев получил взятку лично от Сечина.

Министр был задержан сотрудниками ФСБ при выезде со внутреннего двора «Роснефти». При осмотре в багажнике его служебного автомобиля была обнаружена сумка. По словам министра, там была «бутылка хорошего вина», которую он получил в подарок от Сечина. Ключ от сумки находился в кармане Улюкаева; на нем, как и на сумке, деньгах и руках экс-министра, было спецвещество, нанесенное оперативниками. Сам Улюкаев тогда заявил, что не помнит, чтобы он сам клал эту сумку в багажник, но припоминает, что касался ее, когда ставил туда корзину.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике его служебного автомобиля обнаружили сумку с 2 млн долларов. По версии следствия, эти деньги у главы «Роснефти»Игоря Сечина Улюкаев вымогал за положительную характеристику Минэкономразвития на сделку по покупке госпакета акций «Башнефти».

Улюкаев своей вины не признает и считает, что в отношении него была совершена провокация.