Грузия попросила Украину взять под стражу и экстрадировать Саакашвили

Главная прокуратура Грузии отправила Украине запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы украинского Минюста Сергея Петухова.

Петухов заявил на брифинге, что запрос от грузинской стороны поступил в Минюст и Генпрокуратуру Украины.

Ранее экс-губернатор Одесской области рассказал, что собирается вернуться на Украину из Польши 10 сентября. Он планировал пересечь границу через КПП «Краковец-Корчева» в Львовской области.

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В Госпогранслужбе Украины в ответ на заявление экс-губернатора Одесской области сказали, что будут пресекать попытки незаконного пересечения украинской границы, а пропустить Саакашвили в страну смогут только при наличии у него визы.

Напомним, 26 июля стало известно, что власти Украины аннулировали украинское гражданство бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По словам властей страны, причиной такого решения стало указание Саакашвили ложных сведений во время заполнения анкеты на получение гражданства страны.

Более популярная версия лишения Саакашвили гражданства иная. Украинский паспорт у него отобрали вскоре после того, как Саакашвили создал свою политическую партию «Движение новых сил», а до этого начал выступать с критикой действий украинского президента и правительства.

Сам экс-губернатор Одесской области заявил, что власти Украины лишили его гражданства на основании анкеты на получение гражданства страны, которую он не заполнял.

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Ранее Грузия, которую политик возглавлял, в декабре 2015 года также лишила гражданства Саакашвили. Он был президентом Грузии с 2004 до 2013 года. Саакашвили покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий и после отъезда проживал в США и на Украине.

В Грузии ему были заочно предъявлены обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала «Имеди» и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Максим Прошкин