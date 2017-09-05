СМИ узнали о планах ЕС продлить санкции против в России 14 сентября

Европейский союз собирается продлить санкционные меры в отношении России на заседании Совета по внутренним делам 14 сентября, сообщает РИА Новости и Интерфакс со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

«Техническая работа уже идет, на этой неделе решение должно пройти через Комитет постоянных представителей (COREPER), а к 14 сентября все должно быть готово для принятия Советом», — сказал собеседник РИА Новостей.

По информации информагентств, Европейский союз планирует продлить индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России еще на полгода и без обсуждения.

Напомним, ЕС ввел персональные санкции против России из-за событий на юго-востоке Украины в марте 2014 года. В список включены 153 человека и37 организаций. Последний раз действие этих ограничительных мер продлевалось в марте 2017 года.

Кроме того, в июне 2017 года ЕС продлил ограничительные меры экономического характера еще на один год — до 23 июня 2018 года. К такому решению ЕС пришел после присоединия Крыма к России. Европейский союз также ввел санкции, которые ограничили доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, которые снимут после выполнения Минских договоренностей. Действие этих ограничительных мер продлили в июле этого года сроком до января 2018 года.

Максим Прошкин