Поклонская прокомментировала обвинения Учителя в поддержке «террористической организации»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала «заведомо ложным обвинением в совершении особо тяжкого преступления» заявление режиссера Алексея Учителя о том, что депутат прикрывает и поддерживает «террористические организации». Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

«Совершенно очевидно, что подобные заявления нуждаются либо в подкреплении соответствующими доказательствами со стороны заявителей, либо публичными извинениями и официальными опровержениями», — написала Поклонская.

Накануне режиссер Алексей Учитель обвинил депутата Госдумы Наталью Поклонскую в поддержке и прикрытии «новой террористической организации, формирующейся под видом религиозной». По мнению Учителя, эта организация (режиссер не уточнил название организации), выступающая против его фильма «Матильда», использует киноленту как предлог для своей деятельности.

«Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков. Они не скрываются», — заявил он.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно высказывалась против выхода на экраны фильма Учителя «Матильда». По ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Поклонская неоднократно требовала проверить фильм на предмет нарушений закона.

В свою очередь, режиссер считает недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. 15 августа адвокат Учителя пригрозил, что будет добиваться привлечения Поклонской к уголовной ответственности и лишения депутатской неприкосновенности, если она и дальше будет «искусственно создавать истерию» вокруг фильма «Матильда».

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера должна состояться 25 октября.