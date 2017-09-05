Журналистка Znak.com рассказала об угрозах из-за статей о «Матильде» и Наталье Поклонской

Журналистка Znak.com Екатерина Винокурова рассказала «Новой газете», что начала получать угрозы после статей о фильме Алексея Учителя «Матильда» и «бессмысленном и беспощадном бунте» Натальи Поклонской и радикальных «православных».

«Я выкладывала смешные выдержки из этих писем в фейсбук, пока мне ночью не написал человек под ником Кертис Дэвис: „Если фильм выйдет, получишь отверткой в бок в Измайловском районе“», — рассказала Винокурова.

По словам Винокуровой, на странице угрожавшего указано, что он учится на юрфаке МГУ, а его друзья — футбольные фанаты и активисты православного движения «Сорок сороков».

Решение о подаче заявления Винокурова приняла после того, как в Петербурге неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии «Лендок» режиссера Алексея Учителя.

Ранее Винокурова написала на фейсбуке, что подала заявление в полицию об угрозе жизни (статья 119 УК) и воспрепятствовании журналистской деятельности (статья 144 УК). Заявление приняли в ОВД «Северное Измайлово».

Напомним, что накануне житель Ирбита Денис Мурашов въехал на УАЗе с газовыми баллонами в кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, после чего поджег машину. По информации источников Znak.com и Ura.ru, нападение Мурашов совершил из-за претензий к «Матильде».

Анастасия Тороп