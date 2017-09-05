СМИ: у главы олимпийского комитета Бразилии прошли обыски по делу о подкупе членов МОК

Полиция обыскала дом главы олимпийского комитета Бразилии Карлоса Артура Нузмана; его подозревают в подкупе членов Международного олимпийского комитета, сообщает Globo со ссылкой на неназванный источник.

По информации издания, полиция также пришла с обысками к бразильскому предпринимателю Артуру Соареcу Фильо по прозвищу «Король Артур».

О том, что в Бразилии началось расследование дела о возможном подкупе членов МОК, которые проголосовали в 2009 году за проведение игр в Рио-де-Жанейро, сообщает и Reuters.

По информации агентства бразильская полиция выдала разрешения на аресты и обыски. Само расследование продолжается уже несколько месяев. По версии следствия, деньги для подкупа голосов были переданы через оффшорные счета.

О том, что Соареc Фильо в 2009 году мог заплатить экс-консультанту Международной ассоциации легкой атлетики Папа Массата Диаку взятку в размере $1,5 млн писало издание Le Monde.

Директор по связям с общественностью оргкомитета Рио-2016 Марио Андрада утверждала, что победа Рио-де-Жанейро «была чистой». «Расследование касается шести членов МОК, и шесть членов не изменили бы результат вообще», — сказал Андрада.