СК возбудил второе дело после нападения в подмосковной школе

Следственный комитет России (СКР) возбудил второе уголовное дело — по статье 293 УК о халатности — после стрельбы в школе в подмосковной Ивантеевке. Об этом журналистам сообщил прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев, передает ТАСС.

Ранее во вторник в школе в подмосковной Ивантеевке ученик устроилстрельбу и разбросал дымовые шашки, ранил учителя и был задержан.

В ГУ МВД по Московской области сообщили, что госпитализированы четыре человека: один учитель и три ученика.

Ранее в феврале 2014 года старшеклассник застрелил учителя географии Андрея Кириллова в школе №263 в московском районе Отрадное. По прибытии полиции подросток открыл стрельбу и ранил старшего сержанта и застрелил прапорщика. Старшеклассника уговорил сдаться отец. Его задержание проводили бойцы СОБРа (Специальный Отряд Быстрого Реагирования).