Прокурор попросил 13 лет колонии для захватившего заложников в «Ситибанке»

Гособвинение просит 13 лет колонии для предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в отделении «Ситибанка» в центре Москвы. Об этом заявил прокурор в Московском окружном военном суде, сообщает ТАСС.

Петросян обвиняется в захвате заложников и угрозе совершения взрыва (ч. 2 ст. 206 и ч. 1 ст. 205 УК РФ). Он частично признал вину. По его словам, он не собирался убивать заложников, а хотел лишь привлечь внимание к своей проблеме.

Адвокат подсудимого Станислав Мальцев попросил суд назначить Петросяну минимальное наказание и «объективно вынести приговор».

«Вина Петросяна не доказана, а по статье „Терроризм“ он себя не признает виновным», — отметил защитник. «В ходе допроса свидетели по уголовному делу показали, что у Петросяна не было умысла дестабилизировать государственный строй, причинить вред здоровью и имуществу граждан», — подчеркнул он.

Напомним, 24 августа бизнесмен Арам Петросян взял в заложники четырех человек в офисе «Ситибанка» на Большой Никитской улице, угрожая устроить взрыв. У него на шее была обмотанная желтым скотчем коробка, впоследствии оказалось, что это муляж с солью.

В ходе переговоров, в которых участвовал глава столичной полиции Анатолий Якунин, бизнесмен требовал дать ему доступ на федеральные телеканалы. Через несколько часов, отпустив всех заложников, Петросян сдался.

В 2012 году у Петросяна появились проблемы с бизнесом, и он залез в долги. Он регулярно обращался в органы государственной власти с различными инициативами по поддержке предпринимателей, но, по данным Интерфакса, не был услышан.