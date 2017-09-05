Минтранс разрешил авиапассажирам использовать электронные посадочные талоны

Министерство транспорта России разрешило авиапассажирам использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных. Об этом говорится на сайте министерства.

Согласно новым правилам, утвержденным Минтрансом, посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком «в виде штрих-кода, направляемого на любой электронный носитель» (смартфон, планшет или другое устройство), указываемое пассажиром при бронировании билета.

При прохождении досмотра служба авиационной безопасности может провести проверку посадочных талонов с помощью их сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром. При этом пассажир при желании может самостоятельно распечатать свой электронный посадочный талон для его предъявления на досмотре, отмечается в сообщении Минтранса.

Приказ, разрешающий использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных, направлен на государственную регистрацию в Минюст России.