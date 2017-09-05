Сергея Удальцова вызвали на допрос в Следственный комитет

Следственный комитет вызвал на допрос оппозиционера Сергея Удальцова. Об этом «Новой газете» рассказала руководитель пресс-службы СК Светлана Петренко.

Какие-либо подробности в СК называть отказались. Телефон самого оппозиционера также недоступен.

Напомним, Сергей Удальцов вышел на свободу 8 августа после 4,5 лет заключения в колонии.

Он был признан виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года во время «Марша миллионов». Дело возбудили после того, как на НТВ показали фильм «Анатомия протеста».

После освобождения Удальцов заявил о необходимости восстановить координационный совет оппозиции. По его мнению, позитивных изменений за последние годы не произошло.

«Курс экономической политики страны остается неолиберальным, этот курс не дает нашей стране реально развиваться. Я остаюсь в жесткой оппозиции к действующей власти», — заявил он.