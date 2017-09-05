СК начал проверку после избиения муниципального депутата в Крыму

Главное Управление Следственного комитета России по Республике Крым начало проверку по факту избиения депутата Нижнегорского сельсовета Екатерины Самбурской и ее супруга Тимура Маматкулова, сообщается на сайте ведомства.

«Вечером 2 сентября 2017 года на почве личных неприязненных отношений произошла драка между главой Нижнегорского района Александром Петровым и депутатом Нижнегорского сельсовета от «Единой России» Екатериной Самбурской», - говорится в заявлении пресс-службы.

В Следственном комитете также отмечают, что пока речь не идет об обвинениях в адрес главы района. Ведется проверка обстоятельств произошедшего.

По информации источников «Новой газеты», в администрации Нижнегорского района сегодня прошли обыски. Они начались около 15:00 и проводились симферопольскими сотрудниками СКР.

Однако в приемной главы администрации Нижнегорского района «Новой газете» сообщили, что «не располагают информацией об обысках».

Напомним, инцидент произошел 3 сентября. По словам Самбурской, конфликт возник в момент, когда она поливала цветы.

«Петров стоял у припаркованной рядом с моим домом машины. В этом же доме живет и мой дядя. Я задумалась, и в какой-то момент начала смотреть в сторону Петрова. Он закричал: «Чего смотришь?» Я ответила, что нахожусь у себя дома, и могу смотреть, куда хочу. Началась словесная перепалка», — сказала пострадавшая.

Самбурская добавила, что после словесной перепалки вышел ее муж, чтобы разобраться в происходящем.

«Но на него со словами «сейчас я тебе покажу, в чем дело» набросился мой дядя. Завязалась драка. К ней подключился и Петров. Я пыталась разнять драку, вцепилась главе района в руку. Но он в ответ начал меня душить, потом несколько раз ударил», — заключила депутат.

В результате драки потерпевшая и ее муж попали в больницу с множественными травмами.