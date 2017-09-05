В Кирове одновременно открыли памятник Дзержинскому и почтили память жертв политического террора

В Кирове 5 сентября прошли два несовместимых мероприятия: официальная церемония открытия памятника Феликсу Дзержинскому и неорганизованное возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий.

В первом принял участие врио главы Кировской области (он же кандидат на эту должность на предстоящих выборах) Игорь Васильев. Чугунный монумент весом в 2 тонны и высотой в 2,6 метра был изготовлен по инициативе ветеранов ФСБ. Проект одобрен Кировской городской думой.

Открытие приурочено к 140-летию Дзержинского, который, как отмечалось на церемонии, связан с вятским краем тем, что отбывал тут ссылку и в 1919 голу принимал участие в работе партийно-следственной комиссии.

В тот же день горожане в неофициальном порядке возлагали цветы к памятнику жертвам политических репрессий на набережной Грина. Это делалось ими в знак скорбного события: 5 сентября 1918 года Совнарком издал постановление «О красном терроре».

В 1918-19 годах возглавляемая Дзержинским ВЧК производила на Вятке массовые расстрелы людей, причастных (что не всегда было доказано) к контрреволюционным организациям и заговорам.