В Минкультуры заявили о планах усилить контроль за бюджетными средствами в связи с «делом Серебренникова»

Министерство культуры планирует ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств в связи с уголовным делом против режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Профильным департаментам дано поручение оперативно внести предложения, чтобы субсидии, которые выдаются творческим организациям, союзам и учреждениям, носили ещё более целевой и конкретизированный характер», — пояснил собеседник агентства.

В министерстве отмечают, что необходимость усиления контроля за использованием бюджетных средств появилась после возбуждения уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский, комментируя арест Кирилла Серебренникова, назвал эту ситуацию «печальной для всех работников культуры». Он тогда заявил, что ведомство может «сделать только одно — усилить контроль за приемкой документов по грантам».

В конце августа режиссера Кирилла Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге. Позднее Басманный суд Москвы отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.

Свою вину режиссер не признал, а обвинения в свой адрес он назвал абсурдными.

Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств, при этом Следственный комитет несколько раз менял размер якобы причиненного режиссером ущерба. Сейчас эта сумма составляет 68 млн рублей. Кроме Серебренникова по делу проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии», в частности, экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева.