В квартире устроившего стрельбу в подмосковной школе начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов начали обыски в квартире, где живет ученик ивантеевской школы №1, устроивший в здании учебного заведения стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечает агентство, следственные действия в квартире проходят в присутствии родителей подростка. При этом, где в настоящее время находится сам задержанный, неизвестно.

Также сообщается, что ранее правоохранители допросили отца школьника. Он отказался отвечать на вопросы журналистов после выхода из отдела полиции.

Соседи семьи школьника заявили в беседе с агентством, что шокированы случившимся, поскольку подросток — спокойный интеллигентный мальчик.

Ранее во вторник ученик подмосковной школы в Ивантеевке устроил в учреждении стрельбу и разбросал дымовые шашки, ранил учителя и был задержан. Сообщалось, что в результате инцидента были госпитализированы четыре человека: один учитель и три ученика.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося два уголовных дела — по статьям о халатности и о хулиганстве.

Напомним, похожий случай произошел в феврале 2014 года в школе №263 в московском районе Отрадное, где старшеклассник застрелил учителя географии Андрея Кириллова. По прибытии полиции подросток открыл стрельбу и ранил старшего сержанта и застрелил прапорщика. Старшеклассника уговорил сдаться отец. Его задержание проводили бойцы СОБРа (Специальный Отряд Быстрого Реагирования).