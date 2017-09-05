Глава департамента здравоохранения Москвы предложил депортировать мигрантов с ВИЧ

Трудовые мигранты с ВИЧ не должны находиться на территории России, заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. По его мнению, необходимо усовершенствовать механизм депортации трудовых мигрантов с ВИЧ из России, передает ТАСС.

По оценкам Хрипуна, сейчас в Москве на учете стоят около 40 тысяч больных ВИЧ, ежегодный прирост инфицированных, по его данным, составляет около 5 тысяч человек, значительную часть которых составляют трудовые мигранты.

«Человек нездоров и является источником инфекционного заболевания, он не должен находиться на территории Российской Федерации. По-хорошему, выход один — депортация», — сказал Хрипун.

Глава ведомства отметил, что сейчас, в случае обнаружения у трудового мигранта ВИЧ-инфекции, его не устраивают на работу, но и за пределы страны не выдворяют.

«Закон пока имеет много ограничений, а механизм депортации несовершенен. Мое личное отношение к этому как гражданина, как врача, как руководителя департамента здравоохранения отрицательное... Пока эта проблема не решена, но я вам скажу точно, мы к этому придем», — заключил Хрипун.