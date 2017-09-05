Новая газета

В Карачаево-Черкесии более тысячи человек вышли на акцию в поддержку мусульман Мьянмы

Общество

В столице Карачаево-Черкесии Черкесске более тысячи человек вышли на акцию в поддержку народности рохинджа в Мьянме, исповедующей ислам. Об этом сообщает Интерфакс.

По информации агентства, организаторами митинга выступили Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии и несколько национальных и общественных организаций.

Участники акции протеста в Черкесске приняли резолюцию, в которой обратились к руководству России с просьбой принять меры по защите народа рохинджа в Мьянме.

Ранее, 3 сентября, митинг в поддержку мусульман Мьянмы прошел в Москве.  Несколько сотен мусульман собрались у посольства Мьянмы в Москве. Также митинги в поддержку мусульман Мьянмы прошли в Грозном и Махачкале.

Теги:
карачаево-черкессия, рохинджа, мусульмане, протесты
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