Кадыров обвинил СМИ в искажении его слов о несогласии с позицией России по Мьянме

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил СМИ в искажении его слов о готовности выступить против позиции России, если та поддержит официальные власти преимущественно буддистской Мьянмы в конфликте с мусульманами-рохинджа. Об этом Кадыров написал в Telegram.

«Мою речь исковеркали и переврали, причем сделано это было, как я считаю, целенаправленно. Затем под эту ложь некоторые журналисты стали строить очередную теорию заговора. Сколько бы некоторые СМИ ни пытались делать рейтинг на лжи в отношении меня и Чеченской республики, я до сих пор удивляюсь их непрофессионализму»,— написал Кадыров.

По словам главы Чечни, его «удивил и канал НТВ, который в погоне за дешевой сенсацией вместе с либеральными СМИ, интерпретировал мои слова и вырывал их из контекста».

Кадыров также заявил об уверенности в том, что Россия никогда не будет «препятствовать мерам, направленным на оказание помощи угнетенным», в частности в Мьянме. Глава республики отметил, что президент России Владимир Путин «прикладывает колоссальные усилия, чтобы помочь угнетенным людям в разных уголках мира».

Накануне Кадыров заявил о готовности выступить против позиции России, если руководство страны поддержит «шайтанов» в Мьянме, притесняющих мусульман. Видео было опубликовано на YouTube.

В свою очередь, президент России Владимир Путин на вопрос о том, как он оценивает слова главы Чечни Рамзана Кадырова заявил, что выступает против любого насилия в Мьянме, но при этом Кадыров, как и любой гражданин России, имеет право на собственное мнение по этой проблеме.

«Я вас уверяю, здесь никакой фронды со стороны руководства Чечни нет. Прошу всех успокоиться. Все в порядке», — заверил президент.

Ранее у посольства Мьянмы в Москве собрались несколько сотен мусульман. Они выступили в поддержку народности рохинджа в Мьянме, исповедующей ислам, и подписали петицию президенту России Владимиру Путину.

4 сентября митинг в поддержку мусульман Мьянмы прошел уже в Грозном. На него, по данным МВД Чечни, пришли более миллиона человек.

Читайте также В чем причины острого религиозного конфликта вокруг рохинджа и какую роль в нем играют Китай и Россия

Ранее СМИ сообщали, что в штате Ракхайн азиатской Мьянмы правительственные силы проводят операцию против исламских боевиков народа рохинджа. Поводом для обострения конфликта стало нападение боевиков движения «Араканская армия солидарности рохинджа» на 30 опорных пунктов полиции.

Отметим, что конфликт между исповедующими ислам рохинджа и буддистами длится в Мьянме уже несколько десятилетий.