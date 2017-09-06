Правительство одобрило законопроект о налоге на добавленный доход

Правительство России одобрило законопроект о введении налога на добавленный доход (НДД), сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума министр энергетики Александр Новак.

«Было совещание у вице-премьера России Аркадия Дворковича, на котором было принято решение», — сказал глава Минэнерго. В ближайшее время, по его словам, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Ранее замминистра энергетики Алексей Текслер заявил, что ведомство рассчитывает на принятие закона об НДД для нефтяной отрасли до 1 декабря. Для этого Минэнерго инициировало изменение Бюджетного кодекса.

Налог на добавленный доход в отличие от налога на добычу полезных ископаемых будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку.

Внесенный в правительство законопроект предполагает добровольный переход на НДД разработчиков новых месторождений и нефтепроизводителей на скважинах с головой добычей не более 15 млн т.

Заявки на участие в пилотном проекте по переходу месторождений на НДД подали «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Русснефть». Все они расположены в Западной Сибири, их совокупная добыча составляет около 7 млн т.