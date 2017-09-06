Кудрин раскрыл часть подготовленной им стратегии развития России до 2024 года

Бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин раскрыл часть стратегии, которую подготовил для президента России Владимира Путина, сообщает газета «Ведомости».

Он опубликовал в журнале «Вопросы экономики» статью, в которой предложил два сценария социально-экономического развития до 2035 года — целевой и базовый: со структурными и институциональными реформами и без них. Соавтором выступил завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Илья Соколов.

Кудрин и Соколов, как отмечают «Ведомости», предлагают заняться образованием и здоровьем, а также сократить расходы на оборону и безопасность.

Авторы отмечают, что сейчас в России на развитие человеческого капитала тратится меньше, чем в других странах. Но для того, чтобы расходы на «социальные» статьи бюджета окупились, необходимо провести комплекс реформ в системе образования и медицины, подчеркивают специалисты.

Так, в системе образования предлагается ввести дополнительную подготовку для 5–6-летних детей и профильное образование для старшеклассников, сформировать сеть национальных исследовательских институтов и др. В здравоохранении — развить системы профилактики, оснастить клиники, реализовать программы введения хронических больных.

Кроме этого, нужно реформировать и систему социальной поддержки: распределять средства адресно, повысить пенсионный возраст и развивать накопительные системы добровольного пенсионного страхования.

Что касается обороны и безопасности, то и здесь одного сокращения расходов также недостаточно: необходимо сократить на четверть численность занятых в правоохранительной системе людей. Саму систему реорганизовать, изменив структуру управления и стимулирования сотрудников. Снизить расходы на оборону до 2,8% ВВП можно путем стабилизации финансирования закупок вооружений и полным переводом рядового состава армии на контрактную основу, считают авторы статьи.

Кудрин и Соколов подчеркивают: реформы позволят экономике в отдельные периоды ускоряться вплоть до 4% – и к 2035 году она удвоится. Пока же прогноз неутешительный: к 2035 году расходы государства могут настолько превысить доходы, что устойчивость бюджетной системы окажется под ударом.

Согласно прогнозу МВФ, динамика добычи нефти и газа будет ухудшаться, спрос на общественные услуги и госинвестиции — расти, население — стареть. Будет требоваться все больше денег на пенсии и медицину.

В связи с этим авторы и предлагают изменить структуру бюджетной системы, а также зафиксировать ее расходы после 2019 года на уровне 34% ВВП. По оценке Кудрина и Соколова, если ничего не менять, ВВП даже в самые успешные годы будет расти не более чем на 2,5% и к 2035 году увеличится всего на 50% по сравнению с 2016 годом.

Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич в беседе с «Ведомостями» напомнил, что предложения Стратегии-2020 так и не были реализованы — сдвиги были скорее в противоположном направлении: расходы на оборону и социальные расходы увеличились. По его мнению, сейчас необходимость ускорить экономический рост и улучшить структуру бюджетных расходов еще острее, чем прежде.