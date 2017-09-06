Минобороны: позиции ИГ в Сирии защищали выходцы из России и СНГ

Крупный укрепленный район «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена, — ред.) в сирийском Дейр-эз-Зоре удерживали выходцы из России и стран СНГ, заявили в Минобороны России.

«После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами — выходцами из России и стран СНГ», — говорится в сообщении.

5 сентября авиация ВКС России и крылатые ракеты «Калибр», запущенные с фрегата «Адмирал Эссен», нанесли удар по позициям ИГ в районе Дейр-эз-зора. Затем сирийские штурмовые отряды захватили укрепленный район.

В результате были уничтожены «12 единиц бронетехники, включая четыре танка, шесть огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом, более 200 боевиков».

На территории укрепленного района работала «мастерская по производству «джихадмобилей» и ремонту бронетехники, сообщили в министерстве. Покидая территорию, террористы оставили более 100 взрывных устройств, «поясов смертников», фугасов и мин, а все подходы к их опорному пункту были заминированы.

В ведомстве предположили, что боевики готовились к долгой осаде: под землей были оборудованы жилые помещения, а также склады с продуктами, медикаментами и оружием.

Дейр-эз-Зор — в осаде более трех лет. В сообщении Минобороны подчеркивается, что разгром ИГ в этом районе и освобождение города «станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирийской Арабской Республике».