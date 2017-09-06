Минэнерго задумалось о запрете в России ламп накаливания мощнее 50 Вт‍

Минэнерго России прорабатывает возможность запрета оборота ламп накаливания мощностью свыше 50 ватт. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил замминистра энергетики Антон Инюцын.

По его словам, на данный момент в России действует ограничение в 100 ватт. Более мощные лампы производить и продавать запрещено.

«Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт. Хотим экспертно обсудить, посчитать и с расчетами в правительство представить предложения», — сказал Инюцын (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что речь идет только о рассмотрении такого предложения: «Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы».

Кроме этого, RNS сообщает, что Минприроды поддержало введение утилизационного сбора для производителей пластика. Речь идет не только о пластиковых пакетах, но и о пластике в целом.

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что уже ведется работа «по поручению правительства над темой повышения утилизационного сбора». При этом Донской отметил, что экономика России на данный момент не предрасположена к полному запрету на пластиковые пакеты.

Напомним, 1 сентября в Брюсселле, столице Бельгии, запретили распространение пластиковых пакетов на кассах торговых точек.