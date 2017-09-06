«Алроса» отказалась от работ на руднике «Мир» в 2018 году

«Алроса» не будет производить добычу на пострадавшем от аварии руднике «Мир» в 2018 году, заявил президент компании Сергей Иванов в кулуарах Восточного экономического форума.

Как передает Интерфкс, более подробно говорить о сроках восстановления рудника он не стал. На рудник «Мир» в первом полугодии пришлось 11% годовой добычи компании, отмечает агентство.

Иванов добавил, что на других подземных рудниках компании завершена внутренняя проверка. По его словам, есть определенные замечания, но они не несут серьезной опасности.

Напомним, 4 августа на руднике «Мир» произошла авария, в результате были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, затоплены два горизонта.

Из 151 шахтера удалось спасти 143. Поисково-спасательная операция продолжалась в общей сложности три недели.

После ЧП в «Алросе» заявили, что выплатят родным пропавшим без вести шахтерам 14,4 млн руб.