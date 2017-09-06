Сечин рассказал о своей уверенности в виновности Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что убежден в виновности экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. По его словам, здесь «не о чем даже говорить». Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума, передают RNS и РИА Новости.

«Я прямо сейчас дам показания: Улюкаев, находясь в должности министра, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину и сам уехал. В соответствии с Уголовным кодексом России — это преступление. Тут не о чем даже говорить», — сказал Сечин.

Напомним, накануне в суде прокурор зачитал прослушку переговоров Сечина и Улюкаева, которую вели оперативники управления «К» ФСБ. Судя по записям, Сечин с Улюкаевым общаются на «ты» и довольно тепло. Основной разговор, длившийся около двадцати минут, состоялся в офисе «Роснефти» перед задержанием Улюкаева. Цитаты из этой беседы уже разошлись по интернету и стали мемами. Так, Сечин предлагает Улюкаеву «надеть курточку» и «взять корзинку с колбасой».

Во время задержания Улюкаев заявил оперативникам, что в сумке, переданной ему Игорем Сечиным, находится вино. Ключ от сумки Улюкаеву, с его слов, дал Сечин.

Также в суде выяснилось, что Сечин и возглавлявший на тот момент службу безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов написали директору ФСБ Александру Бортникову заявление о том, что Улюкаев требует два миллиона долларов за содействие в сделке по приватизации «Башнефти», и дали свое согласие на участие в следственном эксперименте.

Как отмечала «Новая газета», обвинение не заявляет заранее, кто из свидетелей придет в суд. Сечин заявлен в списке свидетелей обвинения по делу Улюкаева. Главу «Роснефти» могут вызвать в суд для дачи показаний лично или огласить его показания, данные на стадии следствия. РИА Новости сообщает, что в понедельник Сечин рассказал, что не получал повестки в суд. Следующее судебное заседание назначено на четверг, 7 сентября.

Улюкаева обвиняют в вымогательстве у Сечина двух миллионов долларов, экс-министру грозит до 15 лет заключения. По версии следствия, взятка предназначалась за выдачу министерством положительного заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».

Бывший министр уверен, что стал жертвой провокации взятки, которая была организована «на основании ложного доноса» Сечина и Феоктистова.