Суд арестовал протаранившего кинотеатр «Космос» мужчину

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца мужчину, который 4 сентября протаранил на автомобиле киноконцертный комплекс «Космос». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Мужчину арестовали до 3 ноября. Он проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого, рассказали в суде.

Напомним, в ночь на понедельник автомобиль УАЗ врезался во входную группу кинотеатра. После этого начался пожар на площади 30 кв.м. Пострадавших нет.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога».

После инцидента СМИ со ссылкой на материалы допроса сообщили, что врезавшийся в кинотеатр водитель УАЗ выступал против фильма Алексея Учителя «Матильда».