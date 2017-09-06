Президент США отменил послабления для детей нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп отменил введенную в 2012 году его предшественником программу амнистии для детей нелегальных мигрантов. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Я не хочу наказывать детей, которые сейчас уже выросли, за действия их родителей. Но мы должны понимать, что мы — страна возможностей именно благодаря верховенству закона», — заявил президент США.

Трамп напомнил, что программа «Отсрочки для прибывающих детей» (DACA) была введена Бараком Обамой в обход Конгресса, и парламент неоднократно отклонял подобные инициативы. Он также заметил, что DACA привела к тому, что дети без родителей начали массово прибывать в США из Центральной Америки.

Президент США пообещал, что отмена программы будет постепенной: новые разрешения на работу выдавать не будут, а старые перестанут продлевать с марта 2018 года. Срок действия такого разрешения составляет два года. Трамп также призвал Конгресс принять альтернативную программу защиты детей нелегальных мигрантов за это время.

Сейчас, по оценке Белого дома, программа позволяет 800 тыс. нелегальных мигрантов в возрасте от 15 до 36 лет трудиться в США. Обама негативно оценил решение Трампа. По мнению бывшего главы государства, «нельзя ставить под удар детей, которые не сделали ничего плохого».

Указ, запрещающий беженцам и гражданам семи мусульманских государств въезд в США, был подписан в конце января. Он привел к задержаниям иностранцев в аэропортах США, а также массовым протестам в крупных городах, в поддержку которых выступил бывший президент США Барак Обама. Для России последствием указа стало ужесточение правил выдачи виз.