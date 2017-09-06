Генпрокуратура Украины обвинила Януковича в конституционном перевороте в 2010 году

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила о расследовании еще одного уголовного дела в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича. Его подозревают в незаконном захвате власти в 2010 году. Фигурантом дела также стал экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович. Об этом в фейсбуке написал глава ГПУ Юрий Луценко.

Дело против Януковича и Лавриновича расследуют по части 1 статьи 109 УК Украины. Как отмечает Луценко, в частности, Януковича подозревают в «принятии мер к незаконному изменению действующей Конституции Украины через внесение в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и ее официальной публикации».

Луценко подчеркнул, что это было сделано «без решения единственного органа законодательной власти в стране – Верховной Рады Украины».

В отношении экс-президента Украины Виктора Януковича также расследуют дело о государственной измене. Януковича обвиняют в том, что в разгар протестных акций в 2014 году он попросил Россию ввести на Украину войска. Это дело начали рассматривать 4 мая 2017 года. Государственный обвинитель на процессе, прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко просит суд дать Януковичу пожизненное заключение.

Напомним, в 2010 году после победы Януковичем президентских выборов Украины были отменены поправки к Конституции, принятые в 2004 году, ограничивающие полномочия президента и расширяющие полномочия парламента. В частности, реформа 2004 года предусматривала, что правительство формирует не президент, а «коалиция депутатских фракций».