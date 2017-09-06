Путин: Россия не признает ядерный статус КНДР

Россия не признает статус Северной Кореи, и это принципиальная позиция Москвы, сказал президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает РИА Новости.

«Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-восточной Азии», — сказал Путин.

Президент напомнил, что Москва на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября также решительно осудила испытание ядерного устройства, проведенное КНДР.

Напомним, 3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Это были уже шестые ядерные испытания Северной Кореи.

В Москве заявили, что действия Северной Кореи создают угрозу миру. В МИД России подчеркнули, что «в складывающихся условиях необходимо сохранять хладнокровие, воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности».

Максим Прошкин