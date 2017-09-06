Директора школы в Ивантеевке предупреждали о готовящемся нападении

Одноклассники устроившего стрельбу в подмосковной школе в Ивантеевке старшеклассника предупреждали директора школы о готовящемся нападении. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, передает Интерфакс.

«В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было», — заявила Мишонова на встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте России Анной Кузнецовой.

Также РБК узнало, что следователи Следственного комитета и МВД проверяют действия работающих в школе №1 Ивантеевки сотрудников частной охранной организации ООО ЧОП «БЕРТА-2». Об этом изданию рассказал источник в следственной группе.

Как отмечает РБК, «БЕРТА-2» также обслуживает на территории Московской области еще 20 школ, дошкольных учреждений и профессиональных училищ. В самой охранной компании изданию подтвердили факт проверки их деятельности следственными органами.

Накануне учащийся 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке устроил в здании учебного заведения стрельбу из пневматики и разбросал дымовые шашки, а также ранил учителя кухонным топориком. В результате инцидента были госпитализированы четыре человека, из них трое детей, выпрыгнувших из окон школы. Все они находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести.

Подростка задержали, а Следственный комитет возбудил по факту случившегося два уголовных дела — по статьям о халатности и о хулиганстве.

Напомним, похожий случай произошел в феврале 2014 года в школе №263 в московском районе Отрадное. Там старшеклассник застрелил учителя географии Андрея Кириллова. Подросток также открыл стрельбу по прибывшим на место нападения сотрудникам правоохранительных органов. Он ранил старшего сержанта и застрелил прапорщика. Старшеклассника уговорил сдаться его отец. Школьника задержали бойцы СОБРа (Специальный Отряд Быстрого Реагирования).