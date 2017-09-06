Шувалов заявил о планах построить мост между Сахалином и Хоккайдо

Россия ведет переговоры с Японией о строительстве моста между островами Сахалин и Хоккайдо, по которому смогут ездить автомобили и поезда. Передает Интерфакс слова первого вице-премьера России Игоря Шувалова.

«Мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы — доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и построение такого же сложного перехода от материка до Сахалина», — сказал вице-премьер.

По его словам, возведение моста даст дополнительные возможности по использованию российских железных дорог, а «Япония при этом станет континентальной державой».

Шувалов отметил, что данный вопрос «серьезно обсуждается» с японскими партнерами, а с учетом развития современных технологий строительство моста обойдется «не так дорого».

Отметим, что власти уже говорили об идеи соорудить мост между двумя островами. Однако по мнению спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, реализация таких планов маловероятна.

«По мнению экспертов, мост можно забыть сразу, потому что это не окупится никогда — нет такого потока, это не мост через Керченский пролив, там экономика работает», — сказал Иванов.

Он также добавил, что для начала нужно соединить Сахалин с материковой частью России.

Максим Прошкин