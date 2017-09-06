Новая газета

СК вызвал Удальцова на допрос по «болотному делу»

Общество

Следственный комитет России вызвал оппозиционера Сергея Удальцова на допрос в качестве свидетеля по «болотному делу» для дачи показаний. Об этом Удальцов написал в своем твиттере.

«Допрос, исходя из номера уголовного дела, будет касаться событий 2012 года. Видимо, за пять лет следствие что-то подзабыло», — отреагировал оппозиционер.

Ранее руководитель пресс-службы Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила «Новой газете», что оппозиционера вызывают в ведомство на допрос, однако говорить о том, с чем это может быть связано отказалась.

Напомним, Сергей Удальцов вышел на свободу 8 августа после 4,5 лет заключения в колонии.

Он был признан виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года во время «Марша миллионов». Дело возбудили после того, как на НТВ показали фильм «Анатомия протеста».

После освобождения Удальцов заявил о необходимости восстановить координационный совет оппозиции. По его мнению, позитивных изменений за последние годы не произошло.

«Курс экономической политики страны остается неолиберальным, этот курс не дает нашей стране реально развиваться. Я остаюсь в жесткой оппозиции к действующей власти», — заявил он.

Максим Прошкин

Теги:
болотное дело, допрос, следственный комитет, удальцов
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