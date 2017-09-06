СК вызвал Удальцова на допрос по «болотному делу»

Следственный комитет России вызвал оппозиционера Сергея Удальцова на допрос в качестве свидетеля по «болотному делу» для дачи показаний. Об этом Удальцов написал в своем твиттере.

Ð¡Ð»ÐµÐ´ÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½ÑÐ¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¸ÑÐµÑ Ð¾ÑÐ¸ÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾ ÑÐ²ÐµÐ´Ð¾Ð¼Ð¸Ð» Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¾ ÑÐ¾Ð¼, ÑÑÐ¾ Ñ Ð²ÑÐ·Ð²Ð°Ð½ Ðº ÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°ÑÐµÐ»Ñ ÐÐ°Ð±Ð´ÑÐ»Ð¸Ð½Ñ Ð½Ð° Ð´Ð¾Ð¿ÑÐ¾Ñ Ð² ÐºÐ°ÑÐµÑÑÐ²Ðµ ÑÐ²Ð¸Ð´ÐµÑÐµÐ»Ñ 8 ÑÐµÐ½ÑÑÐ±ÑÑ Ð² 14.00 pic.twitter.com/iuRiHF84kA — Ð¡ÐµÑÐ³ÐµÐ¹ Ð£Ð´Ð°Ð»ÑÑÐ¾Ð² (@s_udaltsov) September 6, 2017

«Допрос, исходя из номера уголовного дела, будет касаться событий 2012 года. Видимо, за пять лет следствие что-то подзабыло», — отреагировал оппозиционер.

Ранее руководитель пресс-службы Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила «Новой газете», что оппозиционера вызывают в ведомство на допрос, однако говорить о том, с чем это может быть связано отказалась.

Напомним, Сергей Удальцов вышел на свободу 8 августа после 4,5 лет заключения в колонии.

Он был признан виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года во время «Марша миллионов». Дело возбудили после того, как на НТВ показали фильм «Анатомия протеста».

После освобождения Удальцов заявил о необходимости восстановить координационный совет оппозиции. По его мнению, позитивных изменений за последние годы не произошло.

«Курс экономической политики страны остается неолиберальным, этот курс не дает нашей стране реально развиваться. Я остаюсь в жесткой оппозиции к действующей власти», — заявил он.

Максим Прошкин