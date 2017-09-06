«Ведомости» опубликовали фотографию «корзинки с колбасой» от Игоря Сечина

Фото предоставлено газете «Ведомости» одним из получателей подарка

Газета «Ведомости» опубликовала фотографию корзины с колбасными изделиями, отмеченными фирменным знаком «От Иваныча». По словам источника издания — высокопоставленного чиновника, такая корзинка — традиционный подарок главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Собеседник издания также отметил, что такие корзинки делают в специальном цеху.

Ранее, об увлечении главы «Роснефти» охотой в 2015 году со ссылкой на источники сообщал журнал Forbes.

В публикации издания утверждалось, что Сечин часто угощает своих друзей и деловых партнеров колбасой, сделанной из мяса убитых им на охоте животных. «Каждые две недели, если нет аврала, Сечин охотится на крупного зверя: в России это чаще всего олень», отмечалось в статье Forbes.

«Корзинка с колбасой» упоминается также в обнародованной следствием записи прослушки разговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, которую вели оперативники управления «К» ФСБ.

Прослушку зачитал прокурор переговоров Сечина и Улюкаева, Судя по записям, основной разговор, длившийся около двадцати минут, состоялся в офисе «Роснефти» перед задержанием Улюкаева.