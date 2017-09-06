Суд вынес первый приговор по делу о нападении на полицейских на акции 12 июня

Тверской суд Москвы приговорил 29-летнего Расима Искакова, обвиняемого в нападении на полицейских на антикоррупционной акции в Москве 12 июня, к двум с половиной годам колонии, передает Медиазона.

Уроженца Дагестана признали виновным в применении насилия в отношении сотрудников Росгвардии (часть 1 статьи 318 УК). По версии следствия, во время несогласованной акции на Тверской улице он ударил ногой двоих полицейских.

Сам мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Его дело рассматривалось в особом порядке.

Напомним, Расима Искакова задержали сразу после акции протеста на Тверской по подозрению в том, что он кинул петарду в сторону толпы и полицейских. Тогда мужчину отпустили под подписку о невыезде, однако через две недели суд арестовал его: сначала, как писала «Открытая Россия», ему вменялись три эпизода насилия в отношении представителей власти и хулиганство, но позже два из них были исключены.

Еще одни фигурантом дела о нападении на полицейских на акции 12 июня является 17-летний Михаил Галяшкин. Его также обвиняют по 318 статье УК РФ «применение насилия в отношении сотрудника полиции». По версии следствия, Галяшкин распылил перцовый газ в лицо сотрудника Росгвардии, который получил ожог глаз и испытал физическую боль.

В десятках городов России 12 июня прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.