Навального забросали сардельками в московском аэропорту «Домодедово»

Оппозиционного политика Алексея Навального забросали сардельками в аэропорту «Домодедово» по прилете из Страсбурга. Об этом Навальный написал в своем блоге.

По словам политика, инцидент произошел в аэропорту после его прибытия из Страсбурга, где проходил брифинг, посвященный неисполнению Россией решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Навальный на этом брифинге рассказывал о «деле Кировлеса».

Оппозиционер предположил, что смысл атаки на него может быть связан с подъемом сельского хозяйства или акцией в поддержку импортозамещения.

Ранее, 27 апреля, на Алексея Навального было совершено нападение, когда тот выходил из офиса Фонда борьбы с коррупцией. Человек, в котором пользователи соцсетей опознали активиста движения SERB Александра Петрунько плеснул в лицо оппозиционеру зеленкой, после чего у оппозиционера диагностировали химический ожог глаза

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». В июле стало известно, что полиция приостановила расследование.