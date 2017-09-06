Экс-директор «Гоголь-центра» Малобродский рассказал об аресте его имущества

Суд арестовал имущество бывшего директора «Гоголь-центра» и генпродюсера основанной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Алексея Малобродского, арестованного по обвинению в мошенничестве. Об этом Малобродский заявил в Мосгорсуде, где рассматривают жалобы на продление меры пресечения трем фигурантам дела «Седьмой студии», передает Интерфакс.

«Судом арестовано мое имущество, а также имущество моей жены», — сказал Малобродский в Мосгорсуде.

По словам адвоката Малобродского Ксении Карпинской, суд арестовал склад, принадлежащий бывшему директору «Гоголь-центра» и его жене, поскольку другого имущества у него нет.

Кроме того, Мосгорсуд признал законным продление ареста Малобродского.

Напомним, Алексея Малобродского, а также режиссера Кирилла Серебренникова, бывшего главного бухгалтера и экс-директора «Седьмой студии» Нину Масляеву и Юрия Итина обвиняют в хищении бюджетных средств.

Отметим, что в поддержку Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова высказывались многие деятели культуры, среди которых: актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Александр Сокуров, Гарри Бардин и Павел Лунгин, журналист и телеведущий Владимир Познер, писатели Людмила Улицкая, Людмила Петрушевская и Виктор Ерофеев, худрук театра «Студия театрального искусства» Сергей Женовач и другие.