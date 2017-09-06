В Томске оштрафовали подростка с инвалидностью за участие в акции в поддержку Навального

Кировский суд в Томске оштрафовал подростка с инвалидностью Тараса Кузнецова на пять тысяч рублей за участие в несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает агентство новостей ТВ2.

По словам адвоката, Кузнецову инкриминировали нарушение статьи 6 закона о «Митингах», но в суде было доказано, что он ее не нарушал. При вынесении приговора статью заменили на другую — 20.2 КоАП.

Сторона защиты настаивала, Кузнецов не знал, что акция была несанкционированна местными властями.

Кроме того, Суд обязал выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей организатора акции Сергея Чайковского и руководителя местного штаба Навального Алену Хлестунову, а также волонтера штаба — Сергея Иванова на 15 тысяч рублей.

По информации издания, адвокат намерен подать апелляционную жалобу на решение Кировского суда.

Напомним, митинг в поддержку оппозиционера прошел 11 августа в Сквере студенческих отрядов. Сторонники Навального планировали провести акцию в центре города, однако местные власти отказались согласовать этот митинг и предложили перенести его на окраину города.