Участников хакерской группировки «Шалтай-Болтай» приговорили к трем годам колонии

Мосгорсуд приговорил членов хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константина Теплякова и Александра Филинова к трем годам колонии общего режима, передает РИА Новости.

Подсудимых признали виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Также суд конфисковал в пользу государства 70 тысяч евро, найденные при обыске в жилище Филинова.

Ранее прокурор попросил приговорить Филинова к двум с половиной годам лишения свободы, а Теплякова — к трем годам. Последний ранее просил суд рассмотреть дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств, но Филионов не согласился с этим, так как свою вину не признает. Заседания по этому делу проходили в закрытом режиме.

До этого в качестве свидетеля обвинения был допрошен лидер «Шалтай-Болтая» Владимир Аникеев. Дело против него было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, поскольку Аникеев признал свою вину в незаконном доступе к компьютерной информации и дал показания на сообщников. В июле этого года его приговорили к двум годам колонии.

Напомним, членов «Шалтая-Болтая» задержали в прошлом году. По версии следствия, группировка поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов с целью последующей продажи на используемых участниками группы интернет-ресурсах. В частности, хакеры взломали почту Елены Морозовой из группы «Сумма», Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, журналиста Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко, а также помощника президента Андрея Белоусова.