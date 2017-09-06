Медведев снял с должности главу Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил главу Росгидромета Александра Фролова от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что Фролова сняли «в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе». Другим распоряжением Медведев назначил на должность главы службы Максима Яковенко, который ранее занимал пост заместителя руководителя Росгидромета.

Напомним, несколько дней назад Генпрокуратура обвинила Росгидромет в подготовке неточных прогнозов и ненадлежащей работе системы наблюдения за состоянием окружающей среды. Как сообщал тогда представитель надзорного ведомства Александр Куренной, неточный прогноз погоды стал одной из причин «катастрофических последствий» урагана в Москве, обрушившегося на столицу в 29 мая.

Тогда заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков назвал действия метеорологов правильными и заявил, что не согласен с претензиями Генпрокуратуры.

Напомним, 29 мая в Москве и Московской области прошел ураган, из-за которого погибли 18 человек. При этом более 200 человек пострадали. Скорость ветра достигала 25 м/с, что по правилам МЧС относится к чрезвычайной ситуации. Однако жители не получили массовую рассылку с предупреждением.