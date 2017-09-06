МПК поставил под вопрос участие российских спортсменов в Паралимпийских играх 2018 года

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Это решение сокращает численный состав российской сборной на предстоящих Паралимпийских играх. Кроме того, отстранение ПКР ставит под сомнение само участие российских спортсменов в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил президент МПК Филип Крэйвен на конгрессе организации в Абу-Даби, передает ТАСС.

При этом, как отмечает агентство, международная организация разрешила российским спортсменам выступать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях в Пхенчхане.

Напомним, МПК отстранил Россию от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишил Паралимпийский комитет России членства в организации на основе промежуточных выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) в августе прошлого года.

В январе МПК отклонил предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года при конкретных гарантиях со стороны ПКР.