Мосгорсуд в 33 раза увеличил компенсацию морального вреда экс-следователю Карпову по «делу Магнитского»

Мосгорсуд увеличил сумму, которую требует взыскать с бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова экс-следователь МВД Павел Карпов с 3 тысяч до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил адвокат Карпова Роман Щербинин, передает Интерфакс.

Таким образом, Мосгорсуд удовлетворил жалобу Карпова и изменил решение Пресненского районного суда Москвы касательно размера компенсации морального вреда. При этом, как отмечает агентство, Мосгорсуд отклонил жалобу Гудкова, признав порочащими и несоответствующими действительности сведения, распространенные Гудковым о Карпове.

В апреле Пресненский суд Москвы обязал Гудкова заплатить 3 тысячи рублей по иску о защите чести и достоинства бывшего следователя Павла Карпова. По версии обвинителя, Гудков «огульно обвинил Карпова в причастности к похищению 5,5 млрд рублей и смерти Сергея Магнитского», а также в том, что он «на украденные деньги приобрел дорогие автомобили, элитную квартиру и недвижимость за рубежом».