Суд запретил «Аэрофлоту» дискриминировать стюардесс по весу и размеру одежды

Московский городской суд запретил «Аэрофлоту» применять пункт в правилах компании, по которому к работе запрещено допускать женщин с размером одежды больше 48, сообщает РБК.

Таким образом, суд отменил решение Пресненского суда, в который обратились несколько стюардесс, в том числе и Евгения Магурина. По ее словам, компания объявила, что за границу не могут летать женщины старше 40 лет и с размером одежды больше 48-го. Магурина посчитала такие требования дискриминацией. Мосгорсуд обязал также «Аэрофлот» выплатить женщине пять тысяч рублей.

Магурина заявляла, что ее сняли с международных рейсов и лишили ежемесячной надбавки в 17 тысяч рублей, потому что она носит 52 размер одежды.

В суде представитель «Аэрофлота» объяснил, что в экстремальной ситуации бортпроводник с избыточным весом может оказаться опасным, так как помешает при эвакуации пассажиров.

Кроме того, по мнению компании, сотрудники, у которых размер одежды больше 48, не смогут быстро передвигаться по салону, а также затруднят проход другим пассажирам, а также «в случае столкновения с бортпроводником, затрудняет вход/выход из воздушного судна».

«Аэрофлот» также объяснил, что надбавки со стюардесс, которые не отвечали требованиям одного из пунктов, за то, что при перелете расходы компании увеличиваются на 759 рублей в год. Такую цифру рассчитали эксперты компании.

Максим Прошкин