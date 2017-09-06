Анализ ДНК не подтвердил родство Сальвадора Дали с его «дочерью»

Экспертиза не подтвердила родство скончавшегося в 1989 году художника Сальвадора Дали и претендовавшей на его отцовство испанки Марии Пилар Абель Мартинес. Об этом говорят результаты ДНК-теста, проведенного после эксгумации останков художника, сообщает газета La Vanguardia.

Как отмечает издание, тесты ДНК провели по решению мадридского суда, постановившего эксгумировать останки Дали, чтобы установить обоснованность претензий Абель на родство с Дали. Как утверждает Пилар Абель, о своем происхождении она узнала от своей матери, которая работала в доме Дали домработницей, где якобы вступила в связь с Дали в 1955 году.

По слвоам Пилар Абель, ее мать, забеременев в 25 лет, переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан, он и стал официальным отцом Абель, отмечается в публикации.

21 июля в Испании провели эксгумацию останков художника Сальвадора Дали из склепа в Театре-музее Дали в городе Фигерас, где его тело пролежало 27 лет для проведения ДНК-теста.

В случае установления экспертизой родства, Пилар Абель могла претендовать на 25% наследства Дали, а также носить фамилию и получит право на работу художника. Отметим, что наследство художника оценивается в 325 миллионов евро.