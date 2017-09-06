Кремль осудил угрозы и погромы в связи с фильмом «Матильда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уродливыми проявлениями» акции противников выхода фильма «Матильда», сообщают СМИ. По его словам, они будут пресечены.

«Нападение на студию или какие-то атаки на кинотеатры — это предмет не для заинтересованности Кремля, а предмет для вовлеченности наших правоохранительных органов. Никаких сомнений, что эти акты будут пресекаться, я думаю, ни у кого нет и не должно быть. В остальном могут быть разные точки зрения, они могут высказываться открыто. Но такие уродливые проявления подлежат самому серьезному осуждению», — приводит его слова РБК.

За последнее время противники выхода фильма режиссера Алексея Учителя устроили сразу две акции. В Санкт-Петербурге неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера, после чего в здании начался пожар. А в Екатеринбурге в кинотеатр «Космос» въехал УАЗ, груженый газовыми баллонами и емкостями с бензином. После этого в здании также начался пожар.