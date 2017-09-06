В Северной Осетии убили готовивших нападение на полицейских боевиков

В Северной Осетии-Алании убили троих боевиков, готовивших нападение ​на полицейских. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), сообщает РБК, а также РИА Новости.

В комитете рассказали, что боевиков блокировали на участке местности в районе Суаргомского ущелья. На требования сложить оружие и сдаться они открыли огонь. Ответным огнем их убили.

«На месте происшествия обнаружены автоматы, гранаты и готовые к применению самодельные взрывные устройства», — сообщили в комитете.

По данным НАК, боевики «готовились совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов».

О том, что убитые готовили нападение на полицейских, узнали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. По ее данным, они были «членами законспирированной ячейки — приверженцами радикальной идеологии, которые присягнули на верность» ИГ («Исламское государство», организации признана в России террористической и запрещена).